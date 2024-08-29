烏克蘭軍隊在8月6月越過邊境，進入庫斯克地區，而攻擊行動仍在進行中。科恩說，烏克蘭目前入侵俄國約777平方公里土地。

科恩在情報與國安高峰會上說，基輔已經表明，無意併吞目前佔領的土地，但烏克蘭軍隊正在建造防禦線，他們似乎打算在一段時間內持有「部分領土」。

他說：「我們很確信普丁將發動反擊，試圖奪回領土」，「我們預期，這對俄羅斯將是一場艱難戰鬥」。

他繼續說，烏克蘭在庫斯克的成功，「有可能改變衝突的動態」，但科恩沒有詳述內容。

烏克蘭目前聲稱，已在庫斯克地區佔領100個據點。而俄羅斯則在烏東的頓內茨克(Donetsk)地區緩慢前進。

科恩說，俄羅斯已經在部隊和裝備方面付出了「巨大代價」，並且可能會，也可能不會佔領烏克蘭重要後勤城市波克羅夫斯克(Pokrovsk)。「但是歸根究柢，這不會在戰略意義上改變遊戲規則」。

烏克蘭總統澤倫斯基在周二指出，與俄羅斯的戰爭最終將透過對話結束，但是烏克蘭必須處於強勢地位。

普丁此前表示，任何協議都必須從烏克蘭接受「土地現實」開始，這將使俄羅斯擁有烏克蘭四個地區，以及克里米亞(Crimea)的大片土地。