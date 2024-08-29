中共中央軍委副主席張又俠29日在北京會見美國白宮國家安全顧問蘇利文。大陸國防部發布消息稱，張又俠強調，台灣議題是中國核心利益中的核心，堅決反「獨」促統是共軍的使命職責所繫，對「台獨」勢力的肆意挑釁，我們必須予以反制。

據大陸國防部消息，張又俠表示，去年11月習近平主席與拜登總統在舊金山成功會晤，今年4月兩國元首再次通話，為中美關係穩定、健康、可持續發展指明了方向。雙方要落實好兩國元首共識，推動「舊金山願景」轉為實景。

張又俠續指，中美保持軍事安全領域穩定，符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待，希望美方在相互尊重、和平共處、合作共贏的道路上與中方同向發力。美方應當校正對華戰略認知，回歸理性務實的對華政策，切實尊重中方核心利益，與中方一道推進兩軍溝通交流，共同承擔大國責任。

張又俠強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方始終致力於維護台海和平穩定，但「台獨」與台海和平穩定水火不容。

張又俠稱，堅決反「獨」促統是中國人民解放軍的使命職責所繫，對「台獨」勢力的肆意挑釁，我們必須予以反制。中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事。雙方還就其他問題交換了意見。