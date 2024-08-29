第20屆台北3C電腦電器空調影音展，匯集海內外知名家電品牌，包含BOSCH、CHIMEI、Dyson、JBL、LG、SAMSUNG、SHARP、SONY、TCL、TOSHIBA、國際牌、三菱、伊萊克斯、飛利浦、金嗓、豪星、皇冠、格力空調、楷模、廚事寶等，現場全部展示突破5000款家電，以「AI智慧、科技、節能」為主軸，推出多樣化家電商品優惠方案。隨著民眾對於視覺體驗感官要求越來越重視，大尺寸電視即將進入戰國時代，中國大陸研發115吋電視即將於今年9月攻台，知名韓系品牌價格應戰，展場購買再加碼贈送電視，主辦單位樂觀預估本屆家電展將開創出15億AI智慧家電商機，並於展期四日帶來20萬進場人潮。

台灣已經進入AI應用全新時代，中華民國蕭美琴副總統於周五開展首日下午兩點現身台北世貿，用行動表示力挺家電展業，現場與業者熱烈互動，蕭副總統日前受訪時表示，台灣擁有強大科技實力和創新能力，政府有責任在數位時代形塑下一階段台灣經濟成長新動能。

台北市電器商業同業公會指出，為鼓勵民眾購買節能家電，經濟部投入20億元延續「家電汰舊換新節能補助」與「商業服務業節能設備補助」，民眾購買能源效率分級標示1級的冷氣、電冰箱，每台補助3000元，向國稅局申請「退還減徵貨物稅」最高2000元，每台家電最多補助5000元。企業公司行號也能申請「商業服務業節能設備補助」，補助品項包含一級能效空調設備、節能標章LED燈具、一級能效電冰箱、瓦斯爐、熱泵熱水器等設備，每位業者可申請補助額度上限50萬元。

經濟部統計處日前公布7月外銷訂單500.3億美元，月增加44.7億美元，為歷年同月第三高，年增4.8%，連續5個月的正成長。經濟部統計處長黃于玲指出，隨全球景氣緩步擴張，加上消費性電子新品備貨效應，以及人工智慧、高效能運算、雲端產業等需求持續熱絡，7月外銷訂單500.3億美元，月增9.8%、月增4.8%，各大貨品接單多呈成長。

專屬AI客製化需求、指紋辨識防火保險櫃，智慧科技推崇極致懶人生活，家電功能越趨貼近人們的需求，電視主動根據消費者使用習慣推薦影視內容及系統設置，還能根據環境及影視內容調整音效及畫面亮度，給予消費者客製化設定。適逢中秋佳節即將到來，中秋聯歡晚會必備「音圓卡拉OK」「金嗓行動伴唱機」「JBL藍牙音響」也可一站買齊。