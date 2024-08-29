墨西哥22歲外型亮眼的女教師埃絲帕扎（Ariatna Lizeth Mata Esparza）日前在健身房進行槓鈴深蹲訓練時突然倒地，急救無效當場死亡，死因為「血液缺氧症」，外界推測，埃絲帕扎的槓鈴可能過重，讓她用力過度導致缺氧。另外專家也提醒，許多民眾健身時常用錯誤方式深呼吸或秉住呼吸，這些都可能導致運動時頭暈。

墨西哥22歲女教師埃絲帕扎（Ariatna Lizeth Mata Esparza）練槓鈴深蹲時突然倒地、猝死，死因為「血液缺氧症」。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《時人》（PEOPLE）雜誌、健身媒體「Fitness Volt」等報導，墨西哥托雷翁市（Torreón）22歲女教師，日前在健身房進行槓鈴深蹲（barbell squat）訓練時突然倒地，救護人員立即為她進行急救，埃絲帕扎仍不幸當場死亡。

¡Lamentable! Joven mujer de 22 años fallece mientras realizaba una rutina de ejercicio en un gimnasio de Torreón...



Ariatna Lizeth falleció en un gimnasio de Torreón, Coahuila, tras realizar mal una rutina de ejercicios con pesas, tenía grandes sueños y uno de ellos estaba a… pic.twitter.com/qaBIrzjFdJ — Plano Informativo (@Planoinforma) August 22, 2024

當地官員表示，經過屍檢，確認埃絲帕扎的死因為血液缺氧症，也就是血液中含氧量過低，檢方相驗也發現她有中風及血栓。

部分人士認為，埃絲帕扎可能訓練時槓鈴過重、讓她過度用力，引發血液缺氧，目前尚不清楚埃絲帕扎當時訓練時的槓鈴有多重；另外也有醫生推測，墨西哥的高海拔可能是釀禍原因。

血液缺氧症（anoxemia）症狀包含呼吸急促、心跳加快、皮膚變紫或變藍。報導指出，血液缺氧症並不罕見，在高海拔地區運動時可能就會引發血液缺氧症，埃絲帕扎所在的托雷翁市海拔高度為3600英尺（約1097公尺）。

Tragedy strikes as a 22-year-old woman collapses and dies while doing barbell squats at the gym. The sudden death of Ariatna Lizeth Mata Esparza has left many in shock. Read the full story here: https://t.co/QAKUtFyqox — Fitness Volt (@fitness_volt) August 28, 2024

醫生解釋，在高海拔地區運動時，身體必須消耗更多氧氣，導致體內血氧下降、細胞死亡，這種情況也會造成血壓升高，可能進一步釀成血管破裂，並導致腦出血。如果是慢性出血，血管可能也會逐漸衰弱，增加腦出血風險。另外血液缺氧症也可能增加血栓形成的風險。

報導指出，生活在高海拔地區的人通常不會發生血液缺氧症，因為身體會產生更多血紅蛋白，讓血液攜帶更多氧氣。

另外美國麻省總醫院（Mass General Brigham）曾撰文指出，健身時昏倒或頭暈是常見情形，運動醫學物理治療師謝普克（Caroline Schepker）受訪表示，運動時呼吸急促相當正常，但民眾運動時相當專注，有時也會忘了深度呼吸，她提醒許多人會用錯誤的肌肉深度呼吸，或者在劇烈運動時秉住呼吸，這些都可能導致頭暈，她建議用橫膈膜的肌肉，而不是胸部、頸部的肌肉呼吸。