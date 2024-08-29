墨西哥22歲外型亮眼的女教師埃絲帕扎（Ariatna Lizeth Mata Esparza）日前在健身房進行槓鈴深蹲訓練時突然倒地，急救無效當場死亡，死因為「血液缺氧症」，外界推測，埃絲帕扎的槓鈴可能過重，讓她用力過度導致缺氧。另外專家也提醒，許多民眾健身時常用錯誤方式深呼吸或秉住呼吸，這些都可能導致運動時頭暈。
綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《時人》（PEOPLE）雜誌、健身媒體「Fitness Volt」等報導，墨西哥托雷翁市（Torreón）22歲女教師，日前在健身房進行槓鈴深蹲（barbell squat）訓練時突然倒地，救護人員立即為她進行急救，埃絲帕扎仍不幸當場死亡。
當地官員表示，經過屍檢，確認埃絲帕扎的死因為血液缺氧症，也就是血液中含氧量過低，檢方相驗也發現她有中風及血栓。
部分人士認為，埃絲帕扎可能訓練時槓鈴過重、讓她過度用力，引發血液缺氧，目前尚不清楚埃絲帕扎當時訓練時的槓鈴有多重；另外也有醫生推測，墨西哥的高海拔可能是釀禍原因。
血液缺氧症（anoxemia）症狀包含呼吸急促、心跳加快、皮膚變紫或變藍。報導指出，血液缺氧症並不罕見，在高海拔地區運動時可能就會引發血液缺氧症，埃絲帕扎所在的托雷翁市海拔高度為3600英尺（約1097公尺）。
醫生解釋，在高海拔地區運動時，身體必須消耗更多氧氣，導致體內血氧下降、細胞死亡，這種情況也會造成血壓升高，可能進一步釀成血管破裂，並導致腦出血。如果是慢性出血，血管可能也會逐漸衰弱，增加腦出血風險。另外血液缺氧症也可能增加血栓形成的風險。
報導指出，生活在高海拔地區的人通常不會發生血液缺氧症，因為身體會產生更多血紅蛋白，讓血液攜帶更多氧氣。
另外美國麻省總醫院（Mass General Brigham）曾撰文指出，健身時昏倒或頭暈是常見情形，運動醫學物理治療師謝普克（Caroline Schepker）受訪表示，運動時呼吸急促相當正常，但民眾運動時相當專注，有時也會忘了深度呼吸，她提醒許多人會用錯誤的肌肉深度呼吸，或者在劇烈運動時秉住呼吸，這些都可能導致頭暈，她建議用橫膈膜的肌肉，而不是胸部、頸部的肌肉呼吸。
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