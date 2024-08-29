曾任國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中，6年前為了救女兒不幸溺斃，享年47歲，遺孀陳以真每年都會親自到亡夫的墓園獻花憑弔。今陳以真如往年一樣，PO到楊偉中墳上的照片，讓網友看得鼻酸。

陳以真今中午透過臉書，在新店四十份公墓打卡，為2018年過世的亡夫楊偉中送上一束鮮花。另一張照片，陳以真拍下天空，似乎是在仰望天上的先生。拍照當下，新店的陽光從藍天白雲中穿透下來，偶有幾朵烏雲。

陳以真在楊偉中的墓碑前放一束花。（圖／陳以真臉書）

陳以真拍下天空。（圖／陳以真臉書）

許多網友看到這則動態，紛紛心疼地留言：「時間好快，希望以真和孩子一切安好」、「妳辛苦了」、「保重」、「妳要快樂一點喔」。

楊偉中2018年帶家人到南太平洋庫克群島度假，本是開開心心的出遊日，卻沒辦法平平安安的回來。旅途中，楊偉中為救溺水的女兒遭強勁水流捲入，不慎溺斃，享年47歲。歷經喪夫之痛的陳以真，對楊偉中的思念盡在不言中，連續六年都在8月29日或30日，親自到亡夫的墓園追思。

陳以真和楊偉中原本是鶼鰈情深的夫妻。（圖／中時資料照）

陳以真和楊偉中於2006年結婚。（圖／中時資料照）