暑假要結束了，但台南有餐飲業者推出兌換點心好康，獎勵挖掘布可星球的學生。目前台南市有7間異人館餐飲連鎖餐廳，高中以下學生到店內用餐出示布可星球等級畫面，等級1到3可兌換精緻蛋糕、4到6可兌換聖杯冰淇淋，等級7到10可兌換120元點心小品；台南市政府教育局表示，未來也將設計布可星球認同商店標章，鼓勵更多業者加入推廣閱讀行列。

「能量換點心，愈讀愈開心」，異人館行銷企畫協理林恩爾說，自己也是因為家中小孩讀小學，時常必須挖掘布可星球能量，因此希望能以這個方式鼓勵其他家長與學生，一起樂在閱讀，她說，活動從8月15日起跑，已有不少家長帶著孩子來兌換，大家也會交流挖掘布可能量的心聲。

異人館資訊部協理林恩韶說，目前7家門市中，崑大店已上架國小優選好書150本，接著將陸續於北區育德店、永康中華店上架布可星球優選好書，共同努力提升學生閱讀力。

教育局指出，為提升學生閱讀理解力及扎根基本學力，從2020年8月起建置高、國中小學生閱讀理解平台「布可星球」，學子透過閱讀書籍並答題以累積能量，布可星球迄已超過2911萬人次造訪、累計能量超過2億。

教育局表示，4年來布可星球不只帶動閱讀風氣，閱讀能力提升也具體反映在國中會考表現上，學生平均「待加強」比例已逐年降低，其中又以國文成績進步最明顯。此次是異人館主動推出這項活動，鼓勵家長喝咖啡、吃蛋糕、看書，教育局也計畫推出布可星球認同商店標章，號召更多業者加入推廣閱讀行列。

布可星球能量等級為1至10，取得1級是能量500，相當於是閱讀8至14本書，10級能量是2萬4000，約讀301本至400本書，目前全市約前30％學生達標。