原先市場預期，輝達周三盤後公布的財報與財測能夠刺激美股上漲，沒想到輝達無法給出驚喜，盤後股價一度下殺8%，未能成為「全村的希望」展望美股後市，分析師表示，接下來華爾街將目光轉向聯準會9月的決策，看好此因素成為市場最大的催化劑。

CNBC報導，巴克萊證券衍生性金融商品分析師Stefano Pascale指出，從過去經驗來看，在沒有經濟衰退的狀況下降息，美股曾出現令人印象深刻的反彈，如果沒有任何意外，這一次應該也會有類似的表現。

金融服務公司B. Riley Financial分析師Art Hogan也有高度信心認為，聯準會將在9月降息，且未來18個月內仍有繼續降息的機會。目前預測9月降息一碼的機率高於兩碼，押注人數是兩碼的2倍。

市場多頭看好美股因降息上漲，但目前仍有部分專家對此抱持保留態度，證券交易機構Interactive Brokers分析師Steve Sosnick坦言，目前很多的好消息已經被市場消化，投資者進入一個相當困難的階段。

較為悲觀的專家甚至認為美股會出現大幅回檔，尤其過去四年美股在9月的走勢都不理想，Barron’s數據顯示，分別出現平均下跌3.9%、4.8%、9.3%和4.9%的狀況。