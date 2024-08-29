農業部去年專案進口1億5426萬顆雞蛋，無論是巴西蛋與日本蛋，採購疑雲重重。審計部先前在報告已揭露相關缺失，監察院今（29日）發通知指出，針對超思公司進口合約疑義及進口蛋保存期限、流向、銷毀均受質疑等，將提出調查報告，糾正農業部，預計明日下午1時半開記者會說明。

監察院表示，針對農業部啟動雞蛋緊急調度與產銷調節等計畫，爆發超思公司進口合約疑義及進口蛋保存期限、流向、銷毀均受質疑等情事提出調查報告，糾正農業部。監察委員田秋堇、葉大華及蔡崇義將於明日開記者會。

依據審計部報告先前揭露，中央畜產會僅憑農業部通知（LINE訊息或函文），即辦理雞蛋進口作業，並以自有資金先行墊付款項，易生採購作業程序問題，因計畫尚未核定，導致應否適用政府採購法，欠缺準據，要求農業部檢討改進。

此外，審計部也點出進口雞蛋過程的其他缺失，包括畜產會接受農業部補助，執行雞蛋緊急調度計畫採購進口雞蛋，採購及付款作業有欠周妥；大量過期進口雞蛋待銷毀，進口及委託生產加工蛋品待銷售，每日倉儲成本逾20萬元等。