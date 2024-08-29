日本政治學者小笠原欣幸，多次神準預測台灣選舉結果，清華大學已聘請他為榮譽講座教授，而他9月將於人文社會學院學士班開設「台灣政治與選舉」、「台灣選舉研究」2堂課，校方表示，學生選課踴躍，其中1堂原訂50人數上限已額滿，但可能會依小笠原老師的想法再開放名額。

清大教務長巫勇賢指出，學校已聘任小笠原欣幸為榮譽講座教授，聘期從今年8月起，9月起將在人文社會學院學士班專任授課及舉辦講座1年，授課內容為台灣政治與選舉相關課程，將優先提供給人社院學士班學生選課。

由於「台灣政治與選舉」這堂課原本有50人上限，現已額滿，但小笠原老師的想法是沒有上限，所以會再開放，至於台灣選舉研究另1門課，是以專題討論為主，因此尚未開放選課，會從台灣選舉研究這門課中優先加選學生，也會有人數限制。

巫勇賢也表示，小笠原欣幸是研究台灣政治、台灣選舉及兩岸關係的權威，而他也將在清大開設政治、社會領域相關的2門課程，傳授專業知識、促進學術交流互動，除了豐富清大的教學內容，亦有機會提升清大的全球影響力，這些課程會優先提供給人社院學士班同學選課，第3次選課起開放全校修習，通常也開放旁聽，不過要先和授課教師說明。

小笠原欣幸則在臉書提到，新學期快要來，他將在周一上午開的課「台灣政治與選舉」未限制人數，有興趣的人社學院的同學歡迎來選課，其他學院的同學可以來旁聽；至於周一下午的「台灣選舉研究」的課，因為同學們的報告和討論為主，人數有限制，9月2日必須來上課。

小笠原欣幸先前也在臉書貼出友人送的特製餅乾，上頭有寫著清華大學和他的名字，他也笑說可以替代名片，他預定將住在清大宿舍，並表示很期待與清大的教授、員工和學生們見面，也很期待新竹的新生活。