郭書瑤(瑤瑤)擁有甜美外型和魔鬼身材,在憑藉「殺很大」廣告爆紅後,轉戰戲劇圈也有出色表現,她更今年勇於挑戰自我參加《乘風破浪2024》。不過之前負面傳聞頻頻,除了積欠管理費之外,還被傳態度不佳被電視台封殺;當時經紀人出面否認,而郭姝瑤7月受訪時也表示要暫時離開台灣,獨自前往菲律賓就讀一個月的英文語言學校,如今她在社群曬出遊學近況。

從郭書瑤的IG限動上,可見她將褐色長直髮放下,戴著一頂紅色帽子,身穿同色細肩帶背心,而U字領設計讓她的好身材一覽無遺。照片中的她,一手撐在臉頰,一手拿著筆抄筆記,目光看向旁邊,似乎正專心地聽課,不過文案中她卻以英文寫下真心話,「Even though I lost my soul, I still got up at 8am to go to class.(儘管已經失了魂,我還是在8點起床上課了。)」

郭書瑤在社群曬出到菲律賓遊學的近況。(圖/翻攝自郭書瑤IG)

其實郭書瑤先前負面消息頻傳,先是因積欠管理費長達1年的時間,加上數度撕毀社區管委會公告,導致她的形象重創,即使已經出面道歉,卻仍被貼上「惡鄰居」的標籤。

然而,沒多久後她又遭週刊爆料,在拍攝TVBS《完全省錢戀愛手冊》期間疑對台詞不滿,當眾蓋劇本,還會抱怨、碎嘴等,因此被列為拒絕往來戶,事後經紀人與TVBS也都出面澄清,目前的她生活已逐漸回到正軌。