郭書瑤（瑤瑤）擁有甜美外型和魔鬼身材，在憑藉「殺很大」廣告爆紅後，轉戰戲劇圈也有出色表現，她更今年勇於挑戰自我參加《乘風破浪2024》。不過之前負面傳聞頻頻，除了積欠管理費之外，還被傳態度不佳被電視台封殺；當時經紀人出面否認，而郭姝瑤7月受訪時也表示要暫時離開台灣，獨自前往菲律賓就讀一個月的英文語言學校，如今她在社群曬出遊學近況。

從郭書瑤的IG限動上，可見她將褐色長直髮放下，戴著一頂紅色帽子，身穿同色細肩帶背心，而U字領設計讓她的好身材一覽無遺。照片中的她，一手撐在臉頰，一手拿著筆抄筆記，目光看向旁邊，似乎正專心地聽課，不過文案中她卻以英文寫下真心話，「Even though I lost my soul, I still got up at 8am to go to class.（儘管已經失了魂，我還是在8點起床上課了。）」

郭書瑤在社群曬出到菲律賓遊學的近況。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

其實郭書瑤先前負面消息頻傳，先是因積欠管理費長達1年的時間，加上數度撕毀社區管委會公告，導致她的形象重創，即使已經出面道歉，卻仍被貼上「惡鄰居」的標籤。

然而，沒多久後她又遭週刊爆料，在拍攝TVBS《完全省錢戀愛手冊》期間疑對台詞不滿，當眾蓋劇本，還會抱怨、碎嘴等，因此被列為拒絕往來戶，事後經紀人與TVBS也都出面澄清，目前的她生活已逐漸回到正軌。