台梵邦交是否可能生變？總統賴清德上任後，梵蒂岡便表示希望在中國大陸成立常設辦公室，29日外交部長林佳龍出席外交部文物捐贈故宮儀式時表示「密切關注中」

林佳龍表示，外交部持續密切關注教廷與中國大陸的關係，也密切與教廷在推動宗教自由、人道關懷上有許多互動。「宗教精神在提升信仰價值，未來會全力維繫與教廷與天主教會的關係」他也指出天主教在台灣有20萬左右的信眾，也會是推廣外交上的堅實後盾。

至於總統出訪，林佳龍表示「目前沒有規畫，高層的出訪，外交部都會做好相應的準備」。