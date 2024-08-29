立法院副院長江啟臣29日出席第四屆「TCOD台中原創」城市品牌計畫徵選頒獎典禮，江啟臣表示，「你可以叫ChatGPT幫你寫一篇文章，可這個文章是沒有靈魂的。」收集再多的大數據，都沒有辦法代表你的soul、你的靈魂跟你的心態，肯定現場設計創作者們，唯一能夠超越並打敗AI的，屬於「你的創意、設計和original idea。」。

江啟臣分享最近造訪歐洲和美國經驗，他說，米蘭為設計之都，不僅在歐洲，甚至在全球都因為其卓越的設計而聞名，無論是家具、時裝及其它產品，設計已經成為米蘭的城市印記。同樣，台中也有潛力成為台灣最具設計代表性的城市。「台中擁有產業、文化、生活和美食，都可融入設計與創意，成為最具設計思維的城市。」。

江啟臣指出，台中一向被視為文化城，而文化的核心正是源源不絕的創意和想法，肯定創作者是支撐台中成為文化城的關鍵因素。「設計的篩選是非常嚴格，但也是競爭力的來源。」他對「TCOD台中原創」計畫表達高度期待，並希望這項活動不僅能持續推動，還能帶動台中成為台灣最具設計思維的城市，更期望台中未來能變成台灣米蘭。

這次徵選吸引了超過150家業者報名，最終選出了28件優質文創商品。江啟臣表示，在AI時代，唯一無法被取代的就是「idea」，而這正是設計和創意的真正價值所在，他期待台中能夠透過創意設計發揮更大的潛力，讓全世界都能看到台中的設計魅力。