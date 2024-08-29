長榮航空台北-芝加哥航線於2016年開航，初期每周飛航4班，2017年以777-300ER Hello Kitty『星空機』加入營運，大受旅客歡迎，現在航班數已增加到每周7班，平均載客率超過9成。此次以全新的『閨蜜機』執飛芝加哥航線，希望能為廣大旅客帶來嶄新的飛行體驗，進一步拓展中西部市場，為這座充滿活力的城市帶來更多話題與新鮮感；長榮航空閨蜜機將於夏季班表時固定於每周二、四、六飛航，冬季班表則於每周一、三、五飛航。

芝加哥民航局副局長Amber Achilles Ritter表示，長榮航空芝加哥-台北航線是芝加哥市與亞洲之間的重要連結，航班數及載客數不斷成長，長榮航空同時也是芝加哥龐大貨運量的重要推手之一，促進了兩地商業和旅遊的交流，今天長榮航空以全新彩繪機飛航芝加哥，更是雙方友好合作的有力象徵，我們也希望長榮航空能為芝加哥帶來更多的旅客，讓芝加哥成為全球旅客的首選目的地。

長榮航空今年客貨運表現強勁，孫嘉明指出，今年暑假客運跟去年同期持平，雖然旅客數增加，但票價有下來一些；另外，貨運收入一季比一季好，相較去年同期成長超過40％，除了AI、電商之外，還有汽車零件、機台等出貨，另外，從美國進口櫻桃、水蜜桃、葡萄等水果，加上iPhone出貨潮在即，尤其越南出iPhone周邊相當不錯，今年貨運一路樂觀到年底，且油價下跌也可推升第三季獲利。