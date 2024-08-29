新竹市政府表示，已於去年編列約1300萬元、今年編列約1600萬元預算，汰換2013至2014年所換裝光衰嚴重的LED路燈。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市路燈有4萬5544盞，卻有近8成超過使用年限，照度不足影響用路安全。議員林彥甫批評，今年上半年就有3起行人交通死亡事故，認為跟道路照明不足有關，要求市府加速汰換。對此，市府表示，近2年已編列2900萬預算，統一規畫辦理全市路燈汰換。

根據新竹市審計室「112年度新竹市總決算審核報告」，新竹市路燈多達4萬5544盞，卻有近 8成超過使用年限，且光源衰退至少50％，照度不足恐影響用路安全。市議員林彥甫表示，在今年3月他在議會提案，建請市府在無號誌路口的行穿線增加照明設備，保障夜間行人通行安全。

林彥甫也說，市府雖陸續有汰換照度不足的路燈，但顯然數量遠遠不足，今年上半年就有3起行人交通死亡事故跟道路照明不足有關，市府卻還只停留在宣導要穿亮色的衣服，實在令人不解，也要求市府加速汰換亮度不足之路燈，保障用路人的交通安全。

對此，市府工務處表示，市府已於去年編列約1300萬元、今年編列約1600萬元預算，汰換2013至2014年所換裝光衰嚴重的LED路燈；並已規畫逐年編列預算辦理新竹市路燈汰換作業，依據燈具老舊及光衰程度，統一規畫辦理全市路燈汰換，將持續積極配合辦理，以保障用路人安全。