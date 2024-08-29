林依晨闖蕩演藝多年，有著「零負評女神」頭銜，沒想到在節目《心動的信號第7季》一句「我是成都人」，多年良好形象徹底翻船。就有網友挖出被封為「零負評女神」的原因，不禁感嘆：「終於撞上鐵板」。

有網友在Threads回憶林依晨被封為「零負評女神」的緣由，根據模糊記憶，是因為她同情年輕人買房不易，拒絕接下某建案代言廣告，此行徑在當時贏得一票人好評，PTT網友就順勢為她安上這個稱號。原PO表示一直以來對此稱號沒什麼想法，只是納悶「之後她為何可以沒原則標準接更多代言，賺得滿缽滿盆」，接著表示：「這次終於撞上鐵板」。

林依晨在節目上一句「我是成都人」，良好形象徹底翻船。（圖／微博）

林依晨同情年輕人買房不易，拒絕接下建案代言廣告，此行徑贏得一票人好評。（圖／中時資料照）

回顧過去相關新聞，林依晨出道多年代言過無數廣告，唯獨不碰的就是房地產代言和活動；主要是出道後存了好久的錢，才順利還清家中千萬債務，還買下房子接家人同住，省吃儉用存錢買房的過程相當辛苦，讓她體悟到一般年輕人可能更加困難，便下定決心少賺些廣告酬勞，也不願意去當「炒房幫兇」，因此只要有人找她代言房地產時，都會透過經紀人婉拒。

林依晨有「零負評女神」封號。（圖／中時資料照）

林依晨在陸綜《心動的信號第7季》中，脫口而出：「我是成都人」遭到炎上，對比她2015年出席韓國頒獎典禮，領取「亞洲明星大獎」發表感言時，當眾表示：「作為台灣的藝人能得到這個獎非常開心，也很感謝」，如此看來格外諷刺。