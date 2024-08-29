位於台北市忠孝東路四段一處高級商務酒店，今（29）日凌晨遭10多名男子持甩棍砸毀店面，整段過程也被附近民眾拍下後上傳至網路。警方循線追查，目前已將8名犯嫌查緝到案，據悉黃姓主嫌為四海幫海岳堂幫眾，其屬幫派也是前幾年堪稱引發警界之恥、「松山之亂」的黑幫；針對此次糾紛案是否與幫派惡鬥有關，警方則未對外說明。

2021年，松山警分局督察組時任楊姓教官蒞酒後，與黑幫「四海幫」等10餘名黑衣人起衝突並在追逐中衝進中崙所。期間，徐因找不到楊，大聲咆哮，隨後抄起鐵椅，砸壞值班台警用電腦螢幕，整起鬧劇也被外界認為有損警察形象，時任分局長、派出所長等人甚至為此降級懲戒，一度堪稱「警界醜聞」。

據了解，四海幫海岳堂新舊主今年4月進行交接，並於東區該酒店續攤，但黃男後來在廁所與竹聯幫靜安會成員起肢體衝突，並遭到對方持棍痛毆，腿腳甚至因此被打斷。

5月28日下午，雙方於台北市中正區公所調解，黃男友人在調解委員會樓下又被對方言詞挑釁、且自稱遭毆打，導致黃嫌心生不滿，因此遂衍生後續事端。

扣案證物。（圖 / 劉詠韻翻攝）

黃姓男子今天凌晨12時向酒店訂了3間包廂，人數大約10多人，期間取出預藏的甩棍砸店，犯後火速逃離現場。警方接獲業者報案，並透過監視畫面以車追人，陸續於凌晨3時將犯案8人查緝到案；至於這起糾紛是否為幫派惡鬥，警方目前並未對外證實。

★未經判決確定，應推定為無罪。