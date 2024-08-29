大葉大學今（29）日與越南胡志明市的4所高專、中專簽約合作，圖為越南胡志明市勞動榮軍與社會廳長黎文汀（左1）、教育部國際及兩岸教育司專門委員劉素妙（右1）見證，大葉大學校長方文昌（右2）與胡志明市國際高專校長阮登李（左2）代表雙方簽訂合作協定。（葉靜美傳真）

因應台灣少子化與缺工問題，教育部與國發會今年擬定「促進國際生來台暨留台－國際產業人才教育專班」（簡稱新型專班），其中，大葉大學獲教育部核定5班新型專班，預訂招收112位學生，將在明年2月開課，今（29）日與越南胡志明市的4所高專、中專簽約合作，鼓勵4校學生來台，培養符合國內產業需求的人才。

大葉大學今（29）日與越南胡志明市的4所高專、中專簽約合作，鼓勵4校學生來台，培養符合國內產業需求的人才。（葉靜美傳真）

簽約儀式由越南胡志明市勞動榮軍與社會廳長黎文汀、教育部國際及兩岸教育司專門委員劉素妙等人見證，大葉大學校長方文昌與胡志明市國際高專校長阮登李代表雙方簽訂合作協定，並與胡志明市經濟科技高專校長谿文孟、胡志明市百業中專校長潘黃勇、瑰越國際中專董事長阮光捷簽立兩校交流合作備忘錄。

方文昌表示，「新型專班」是指整合產業與學界資源，吸引學生來台就學、實習並確保就業。此次簽約典禮是學校國際化進程的重要一步，期盼台越合作能為台灣產業提供更多優質人才，鞏固台灣在全球經濟市場的競爭力。黎文汀也透過翻譯表示，期待未來台越雙方能持續加強合作交流。

大葉大學表示，校方獲教育部核定5班新型專班，預訂招收112位學生，將在明年2月開課，包括STEM（科學、技術、工程、數學）、半導體及金融產業等領域，胡志明市4所高專、中專學生申請來台後，將銜接大葉大學大三課程，參與學生由國發會提供「產學獎助金」，首年全部學生都給予10萬元，第二年則擇7成學子給予10萬元，另合作廠商首年給予每月1萬元「生活津貼」並釋出工讀名額， 第二年每月給予全職月薪，學生畢業後需留在台灣原企業任職2年。