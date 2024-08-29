北檢偵辦民眾黨主席柯文哲台北市長任內所涉京華城案風暴擴大，國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶遭聲押禁見。國民黨前立委鄭麗文透露，沈慶京充滿爭議，過去自己在國民黨中央時，黨內就對沈避之唯恐不及、「像遇到瘟神」，她不解為何柯文哲會與沈搭上線。

《中國時報》29日報導，應曉薇、沈慶京否認收、行賄，但2人對雙方高達數千萬元的異常金流交代不清，檢廉認為他們涉嫌貪污重罪，有逃亡之虞，訊後聲押禁見。由於雙方異常金流高達數千萬元，檢廉研判應曉薇不可能獨吞龐大款項，懷疑她是「白手套」，不排除另有柯市府官員涉貪，目前已列為下階段偵查重點。

鄭麗文今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，自己過去在國民黨中央時，沈慶京是國民黨中常委，當時黨內人士看到沈、聽到沈的名字「就像遇到瘟神」，但因沈是中常委，黨主席不能不見他，於是大家只能皺眉搖頭、避之唯恐不及，時隔多年，自己印象仍非常深刻。

「他這個人的行事風格是充滿爭議」，鄭麗文說，沈風評不佳，柯文哲怎麼會不知道、答應沈事情？鄭麗文也直言，柯文哲過去曾大力批評國民黨，但現實卻是國民黨不敢碰、做的事他全都做了，「國民黨避之唯恐不及的沈慶京，柯卻跟他勾搭上了」。