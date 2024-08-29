輝達公布第3季財測未達市場高標，加上其生產新一代Blackwell晶片過程中遭遇難題，導致盤後股價重挫6%。執行長黃仁勳受訪時表示，Blackwell晶片將有充足的供應，預期明年表現將相當亮眼。美媒表示，對華爾街來說，黃仁勳對自家產品的評論影響力，可能勝過聯準會（Fed）主席鮑爾日前於全球央行年會的談話。

輝達周三（28日）公布第2財報，營收達到300.4 億美元（約台幣 9550億元），超過市場預估的287億美元。展望未來，輝達也預估第3季營收將上看325億美元，浮動幅度落在正負2%之間，儘管高於分析師預期的319 億美元，但與市場最樂觀預測379億美元仍有落差。

綜合美媒報導，日前，市場消息指出，輝達因晶片設計瑕疵，導致Blackwell系列晶片中性能最強大的AI晶片，將延後3個月或更長時間發表，Blackwell大規模供貨的時間可能推遲至明年第1季。

針對此一傳言，黃仁勳於財報電話會議上強調，Hopper和Blackwell的市場需求皆非常火熱，而隨著Blackwell即將出貨，並可順利安裝於系統中，龐大的需求將會獲得滿足。

黃仁勳表示，備受矚目的Blackwell產品不僅對第4季的營收做出貢獻，更信心滿滿地說：「我們明年的表現必定也十分亮眼。」

報導指出，對華爾街來說，黃仁勳對於旗下產品的評論，其影響力可能超越Fed主席鮑爾於上周在全球央行年會所發表的言論。

美媒將輝達28日發布財報前的市場熱絡形容為「金融界的超級盃」，鮮少企業能像輝達般引發如此熱烈的關注。輝達已成為人工智慧風潮下的「文化現象」，不僅造就許多身價百萬美元的新富豪，也為券商帶來大批新客戶，吸引投資人每日緊盯盤面交易。