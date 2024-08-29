富邦金旗下富邦人壽上半年稅後淨利市場第一，年增97%；台北富邦銀行上半年稅後淨利續創歷史同期新高，年增24%；富邦證券上半年獲利大幅成長，年增45%；富邦產險利潤持穩增加，續居市場龍頭。

截至2024年6月底富邦金控總資產逾11.7兆元，年增7.7%；淨值9376億元，年成長26.1%，普通股每股淨值達64.67元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.42%與18.69%，皆較去年同期提升。

富邦金控並已於本月9日公布7月份自結稅後淨利267.4億元，累計今年前7月稅後淨利1078億元，已超越去年全年獲利，並創下歷年同期新高，每股盈餘為8元，稅後淨利及每股盈餘雙雙續居金控業冠軍。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極落實ESG「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，攜手子公司發揮金融影響力，上半年成果包括：富邦金控攜手子公司簽署綠電採購合約，創下台灣金融業綠電布局跨足外島(澎湖)首例，並舉辦「SBT議合工作坊」，邀請企業客戶設定SBT目標，共同減少碳排；台北富邦銀行承作綠電交易信託，與客戶天方能源合作促進綠電交易自由化；富邦產險攜手台灣大哥大、momo購物網、星宇航空，推出一站式購足投保服務，透過創新保險打造金融保險生態圈；富邦金控與富邦文教基金會、台大風險中心共同舉辦富邦永續大未來論壇，助力台灣永續轉型；打造台北市中心3,000坪之富邦美術館，運用藝術文化發揮正向影響力。富邦金控永續實績亦備受外界肯定，2024年上半年首度榮獲《亞洲公司治理》「亞洲永續發展獎」、十一度獲「亞洲最佳企業社會責任獎」；子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險均獲金管會公平待客原則評核前25%。同時富邦金控更榮獲《機構投資者》「亞洲最佳管理團隊」票選全亞洲保險業冠軍，並囊括六項大獎。