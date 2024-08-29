祥碩表示，獲得Thunderbolt 4認證代表祥碩ASM4242在訊號品質、相容性、可靠度等方面皆符合Thunderbolt嚴格標準，確保卓越的連接穩定性和兼容性。Thunderbolt 4與USB4完全相容，單一介面整合電源、資料傳輸和視訊顯示，提供達40 Gbps的頻寬，滿足高速檔案傳輸、100W快充和多螢幕顯示需求。單一纜線串接最多達5個裝置，驅動高頻寬資料、電源和影片傳輸。

祥碩ASM4242向下相容既有的Thunderbolt及USB版本，同時也支援DisplayPort和PCIe等標準，可廣泛應用於筆記型電腦、桌上型電腦。祥碩ASM4242主控端晶片提供高度靈活彈性，能更完善地整合進入各種高端消費電子產品中，為使用者帶來更高速、更便利的連接體驗。

祥碩在USB4發展上算是業界前段班，先前外資就曾表示，隨著USB4在外部存儲中的採用率不斷提高，隨著每個晶元組的美元含量翻了一倍，祥碩在該領域享有主導市占率優勢，估計USB4設備控制器將在今年第四季度達到其營收的7~8%，並可能在2025~2026年以5~10%的複合年增長率提高其銷售額，長線來說，將對祥碩業務帶來明顯貢獻。