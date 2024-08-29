全球銷售量以及產量計算，也納入旗下豪車品牌Lexus的這家日本汽車大廠，7月產量跟去年同期相比只有減少1%，為804,610輛，其中，中國大陸產量減6%，泰國更是大降13%。

因美國以及中國大陸等主要車市業績不佳的拖累，豐田全球銷售金額也跟著減少，但慶幸的是，幅度不到1%。美國銷售量減少5%，主因是銷售天數比去年減少，還有Grand Highlander以及Lexus TX休旅車的安全氣囊傳出瑕疵，故暫停製造與交車。

由於中國汽車製造業者大都以生產新能源汽車為主，例如電動車以及插電式混合動力車，所以尚未完全轉型外國車商，在中國大陸的市占率難以擴大，規模紛紛面臨縮小的壓力。

另外，汽車售價也是一大考驗，小鵬汽車執行長何小鵬預估，中國大陸的價格戰大概還會延燒到2027年。因此在未來2年多時間，大陸市場傳統燃油車的售價，下滑幅度應會比今年更大，因為還有不少降價空間。