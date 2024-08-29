台北富邦銀行2024上半年整體授信餘額年成長11.8%，其中個人放款與企業授信年成長分別為13.2%、11%，今年以來整體授信餘額成長7.4%，授信動能維持穩健。企業授信方面，今年以來外幣授信成長11%，增幅高於台幣授信，主因掌握台商供應鏈移轉及國際聯貸商機；房屋貸款餘額較2023年底成長7.1%，其他個人授信餘額成長8.9%，其中個人信貸達雙位數成長。台幣存款今年以來成長6.7%，增幅高於外幣，有助控管資金成本。上半年淨利差(NIM)年增3bps，反映高息環境下，外幣債券部位增加及收益率提升；第二季存放利差及NIM分別較上季增加2bps、1bp，則因台幣升息及放款結構改善，帶動放款利率較上季增加。資產品質方面，逾期放款比率0.11%、備抵呆帳覆蓋率1140.85%，均維持良好水準。

台北富邦銀行上半年手續費淨收益年增46.3%，其中財富管理手續費收益年成長40.9%，來自各產品線動能皆良好；由於Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升，信用卡有效卡數及簽帳金額分別較去年同期成長33%及44%，市占率提升，信用卡淨手續費收益年成長幅度達139.7%。海外分行方面，由於放款規模成長及資產品質穩健，帶動海外分行淨收益年增16.9%，海外稅後淨利年增17.7%。