現代人性觀念開放，但又怕被對方傳染性病，泌尿科醫師顧芳瑜指出，在發生性行為以前，女生可以用3種方式來看對方是否健康，先以肉眼觀察，男性生殖器上有無奇怪的疹子，有沒有灰、黃、白等不正常分泌物，以及生殖器有無紅腫、潰瘍，這些都可能是有性病。

顧芳瑜近日在臉書分享，有女網友問若打算約砲，要怎麼確認對方是否健康，他給出3種用肉眼觀察的方式。首先觀察包皮、生殖器上有沒有奇怪疹子，若有可能是菜花；再來看有無灰、黃、白或綠色分泌物，且分泌物多，這種可能是淋病、陰道滴蟲或披衣菌。

顧芳瑜說，最後是觀察生殖器有沒有奇怪的紅腫、潰瘍，這可能是感染皰疹、梅毒。他指出，發生性行為時最好戴保險套，雖然無法100%預防，但相對安全，以及吃事前藥PrEP能夠預防愛滋病，保護自己，然而男女服用的時間不同，男性要在性行為前2至24小時服用2顆，女生則要連續服用一個禮拜，除了性行為前2至24小時服用2顆，服藥後每隔24小時再吃1顆。

顧芳瑜表示，事前藥PrEP雖然有效，但是無法預防所有性病，並非吃了就有無敵星星，因此想安全約砲、愛愛，戴套加上吃事前藥，保護效果最完整。