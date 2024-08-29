國防部軍事情報局中校蘇薪名、上校蘇永玲，從2018年起聯手用一人分飾兩角之方式，杜撰與陸籍人員聯繫的假資料，詐領工作經費新台幣654萬3793元、美金14萬4800元，台灣高等法院考量蘇永玲誠摯努力供出另案共犯依利用職職務詐取財物罪判刑3年2月，蘇薪名判刑5年，可上訴。

蘇永玲任職國防部軍情局為現役軍人，蘇薪名則為接受軍情局相關訓練之現役軍人，其因而結識同期受訓之蘇永玲，2人從2018年4月至2023年6月間，由蘇薪名上網購買或蒐集之大陸地區人民身分證提供予蘇永玲，佯裝蘇薪名引介大陸地區人民。

蘇薪名提供網路蒐整或自行編撰而來之大陸地區軍港軍艦船舶動態等資訊予蘇永玲陳報軍情局，由蘇永玲簽獲該局同意將這些陸籍人員列為試用人員，蘇薪名陸續以切換通訊軟體使用者帳號，一人分飾兩角之方式，杜撰與陸籍人員聯繫之不實對話紀錄，連同其自行蒐整資訊。

蘇永玲憑以回報軍情局，以此方式申報獎金共計新台幣654萬3793元、美金14萬4800元，其中新臺幣85萬0945元由蘇永玲收受，其餘由蘇薪名收受，再轉存至他人帳戶隱匿犯罪所得及掩飾其來源，並妨礙、危害國家對於犯罪所得之調查、發現、保全、沒收與追徵。

一審將蘇永玲判刑7年，蘇薪名判刑6年，上訴後，二審高院考量蘇永玲誠摯努力供出另案共犯，客觀上有足以引起一般同情，而有情輕法重、情堪憫恕之情，依現役軍人共同犯利用職務機會詐取財物罪判刑3年2月，蘇薪名判刑5年，可上訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。