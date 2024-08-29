國內每年有1.2萬人確診癌症，隨著醫療進步，存活率已提升，癌症不再是不治之症，罹癌後依舊可以有亮麗人生。雖然多數癌友都知道要運動，但近8成偏好走路，顯示雖然有動但並非「動得有效」。立法委員王正旭、癌症希望基金會提出「癌後運動處方、有動『5』保庇」主張，希望政府超前部署，整合醫院與社區的資源幫助癌友。

癌症治療科技日新月異，全癌症的5年相對存活率從民國91～95年的40.7％，進步到106～110年的62.1％，使得癌症治療的焦點，從消滅危及生命的癌細胞，進一步延伸到癌後的康復。美國癌症協會、澳洲臨床腫瘤學會等國際學會共同發起「運動即良藥」，指出癌後運動應納入癌後追蹤階段的「處方」之一。

為呼應此訴求，癌症希望基金會提出「癌後運動處方、有動『5』 保庇」主張，強化癌友「肌力、肌耐力、敏捷、平衡、心肺功能」5大核心能力，重建其身體機能，有效提升日常活動能力，改善整體康復效果，這樣動起來才能真正「有」保庇。

臺北醫學大學附設醫院血液腫瘤科主治醫師謝政毅表示，癌症希望基金會花費兩年時間了解國際趨勢、調查台灣病友現況，透過實作經驗的調整修正，推出癌後運動處方，希望能將運動訓練融入癌症照護，透過物理治療師的身體評估以及經認證的教練共同協作，也讓癌友為自身健康負起責任，維持健康生活。

民進黨立法委員王正旭指出，因應賴清德總統2030年「健康台灣」三支箭的政策目標「癌症死亡率要降低三分之一」，除了癌症篩檢、癌症治療要做得好，癌後康復階段也非常關鍵。他呼應「運動即良藥Exercise is Medicine」主張，強調在癌後康復階段中的「癌後運動」與「癌後追蹤」兩者應該同樣受到重視。

規律的運動可以有效降低如乳癌、結直腸癌、子宮內膜癌等癌症的發生率，目前，王正旭希望政府也能在癌友運動政策上「超前部署」，整合醫院與社區的資源，盤點中央與縣市相關資源，加強跨部會合作，確保癌症病友在康復過程中得到全方位的支持。

在台灣，多數癌友都知道要運動，但謝政毅指出，根據癌症希望基金會與高雄醫學大學運動醫學系合作的研究調查， 癌後病友雖然有「動起來」，但近8成偏好走路，有動但並非「動得有效」，且有將近6成的病友並沒有得到醫療人員建議運動的提醒，其餘4成的病友雖有接受醫療人員建議，但建議方式大多是「走路」，顯示醫療人員對於癌友運動的了解仍有侷限，並未意識到應有復健、教練跨專業的接軌。

謝政毅表示，病友的運動障礙原因，超過4成是因為治療後的不良反應，但國際文獻卻顯示了運動可以降低癌症治療後的中長期副作用，如疲憊、淋巴水腫、改善睡眠、降低焦慮憂鬱。物理治療師林昭印指出，癌友在治療後運動常面臨「3不知」，不知何時動、怎麼動、找誰動。NSCA美國體能協會官方講師林冠廷特別強調，癌友運動不是只有動這麼簡單，需要〝動之有道〞，針對肌力、肌耐力、敏捷、平衡、心肺等五大核心能力加以鍛鍊，才能達到有效的運動。

卵巢癌患者高小姐說，即使自己身為健身教練，但罹癌後的也同樣面臨「3不知」的運動障礙。得知基金會推出「癌後運動處方」後，就加入擔任志工，陪伴病友訓練，目前已是認證過的教練，期望能幫助更多癌友在康復路上走得更好及更久。

癌症希望基金會2022年起即與運釀總教練林冠廷合作，規劃為期3個月共12堂的癌後運動處方課程，迄今參與的癌友累計已20梯次，課程內容包括不同肌群與反應力的訓練，讓癌友能循序漸進強化體力，癌友課後維持運動習慣的比例已達85％，疲憊程度與整體生活品質透過相關量表均顯示獲得改善。

另外，癌症希望基金會也特別推出「癌後運動處方」訓練教練認證課程，整合超過20年的醫學和運動臨床經驗的專業團隊，培育出首批18位專業運動教練，並將教練名單置於「台灣癌症資源網」，並且同步推出線上「希望健身房」，使課程結束後的癌友們可透過這個管道保持良好的運動習慣。