民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，民眾黨今（29）日下午舉行終場查帳記者會，由柯文哲親自主持，有人還開玩笑說是柯的「封麥記者會」。媒體人羅旺哲認為，相關金流爭議已讓柯形象受損，並斷言京華城爭議將壓垮柯文哲，種種指控都顯示風波可能燒向他。

針對民眾黨將召開記者會說明政治獻金相關爭議，羅旺哲今在政論節目《新聞大白話》中指出，民眾黨若沒讓記者問到飽，該場記者會其實不用開；另外，柯文哲購買商辦、太太看豪宅等事，已讓其形象受創，如今才召開記者會，「一切都太晚了」。

針對柯文哲傳出擬將以4300萬元選舉補助款購買的商辦信託，羅旺哲直言，此舉與賴清德將捲入「違建爭議」的萬里老家交付信託一樣，都是被爆出爭議後才信託，主動與被動有落差，這些舉動皆已於事無補。

話鋒一轉，羅旺哲認為，接下來會壓垮柯文哲的將是京華城案，若檢方找不到對價關係，柯也許可能全身而退，但目前很多指控都顯示風波可能燒向他，此事將是重傷。