基隆市第一處社宅是七堵區的光明安居，目前已經開工，預估2027年完工。（張志康攝）

基隆市政府推動居住正義相關政策，基隆市都市發展處長謝孝昆表示，市府除成立都更辦公室外，也在中央補助下推動社宅及包租代管等工作。市議員陳冠羽表示，市府應加速推動現有的社宅潛在基地。

謝孝昆表示，基隆審計室決算報告中指出弱勢者居住協助需求仍有9148戶， 不過這是市府5年前盤點無自有住宅的弱勢家戶所概算推估值，確切的實際需求後續納入住宅政策研究重新檢討，近期重新盤點。

目前做為六合停車場使用的台肥土地，未來也可望成為社宅潛在基地。（張志康攝）

短期內，都發處會與社會處建立橫向機制，倘有弱勢者有租屋或轉介需求都會積極協助，中央也提供了包租代管與租金補貼等相關政策。基隆市積極推動包租代管業務，目前件數達3000件，非六都外的第一名。

市議員陳冠羽表示，基隆歷任市府居住政策一直都是對市民交白卷，放任房價持續上漲、空屋率維持全台前6名。目前基隆市包租代管戶數雖然是非六都第一名，但標榜鄰近台北的新建案不斷興建，但基隆人口持續減少、外移，此刻市府應提高居住正義的施政順位。

陳冠羽強調，內政部今年1月資料指出基隆市112年下半年「屋齡5年以下」空屋比例暴增20％高達45％，持續蟬聯全台最高！新成屋不釋出，房價租金持續漲，全台只有基隆上演如此離譜居住正義亂象！

陳冠羽認為，目前盤點3處社會住宅市府都有發球權，但缺乏政策規畫跟期程，實質推動仍遙遙無期。

目前基隆市政府與國家住都中心合作的七堵光明安居社宅已開工，總戶數450戶，預估2027年完工。原本第二處社宅也在七堵的正明安居，市府量七堵已有一處社宅，市府和國家住都中心討論暫緩。

謝孝昆表示，市府目前盤點出來的三處社宅潛在基地，包括信義區福祿段、六合停車場及惠明新村三處，都和國家住都中心密切討論，其中，福祿段基地面積一點二公頃，基地是國有的住宅用地，但因為是山坡地形，還有待進一步的規畫。

另外，目前台肥所屬的六合停車場，也是社宅的潛在基地之一，但因為使用分區屬工業區，還有待進行都市計畫變更，初步已與國家住都中心達成共識，提供8000平方公尺為社宅用地。至於暖暖惠明新村，土地是基隆港務分公司所有，雖有開發計畫，但內容與時程都不確定，市府會持續追蹤。