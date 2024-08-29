牙刷和牙線都是最常見的潔牙工具，但兩者在使用上使否有優先順序？對此，牙科醫師張伯森解答，先用牙線再刷牙才是正確的潔牙順序，能提升清潔效率。此外，他還提到，不少人以為用了漱口水就不用刷牙，實際上它無法移除牙菌斑，久而久之會形成蛀牙；而刷牙也不是時間越久越好，恐造成刷耗，令牙齒損傷。

醫師張伯森在《醫師好辣》節目中表示，正確的潔牙順序應先用牙線再刷牙，根據過去學者研究，這樣的清潔效率才是比較高的。然而，若是戴牙齒矯正器的人，由於容易有很多大的殘渣卡住，無論是大片葉菜類或金針菇等都很難纏，理論上要先把那些大的殘渣移除掉，接著使用牙線清潔完後再刷牙較好。

另外，張伯森提到，臨床上常遇到許多家長來詢問，用了漱口水是否就不用刷牙，這也是錯誤的觀念。他解釋，基本上蛀牙是因為牙齒上面累積牙菌斑，久而久之造成牙齒表面脫鈣，再形成蛀牙。實際上，漱口水是沒有辦法將附著在牙齒表面上很黏的牙菌斑給移除掉，仍得先靠牙刷用物理性地方式移除，再使用含氟漱口水來增加一層保護力。

張伯森說，臨床上還常常遇到，不少年長患者往往會因為很擔心牙周病、蛀牙，非常認真刷牙，可能一刷就刷個20、30分鐘，檢查時就發現其齒頸部的地方，即牙肉和牙齒交界處有明顯刷耗。因此，他都會建議這些患者刷牙「次數多一點、力道輕一點」，以避免造成牙齒損傷。