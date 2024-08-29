MaiCoin集團積極拓展虛擬貨幣應用場景，最新合作讓虛擬貨幣支付走進酒吧生活！亞太地區首屈一指的酒吧會員儲值卡系統PaperPlane，全新上線MaiCoin PAY加密貨幣支付功能，可於多間亞洲50大酒吧等共約70家頂級合作酒吧。即日起強強聯手推出「PaperPlane X MaiCoin PAY 幣虛跑吧」活動，讓酒吧聯合會員卡與加密貨幣支付的嶄新應用，為酒吧愛好者與加密貨幣持有者帶來前所未有的新體驗。

致力將酒吧變得更便利、有趣的PaperPlane，為亞太地區首屈一指的酒吧會員儲值卡系統，近期攜手台灣最大數位資產領導品牌MaiCoin集團，串接旗下MaiCoin PAY加密貨幣支付服務，不僅讓擁抱虛擬貨幣的持有者可將使用場景延伸至酒吧與餐飲等風格體驗，同時為PaperPlane會員帶來更多元便捷的的支付工具。

MaiCoin集團指出，目前MaiCoin PAY支援比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）、美元穩定幣（USDC）和功能性平台代幣MAX Token等五大主流虛擬幣，為持有者免去將虛擬幣轉換成新台幣的繁瑣程序，掃碼即可完成支付，打破傳統支付的界限，成為消費者便捷的支付工具，同時可享有免手續費和支付回饋等優惠。

此外，MaiCoin PAY也提供商家API串接和即時新台幣結算服務，不僅增加支付工具串接靈活度，降低商家的加密貨幣價格波動的風險，透過虛擬貨幣支付應用讓商家提前佈局Web 3版圖、搶占市場先機。

致敬經典調酒與顛覆酒吧體驗先驅者而誕生的PaperPlane ，透過虛擬隨行卡打造酒吧會員儲值卡系統，與MaiCoin攜手推出「PaperPlane X MaiCoin PAY 幣虛跑吧」活動，即日起正式展開，消費者於9月30日前首次使用MaiCoin PAY於PaperPlane內儲值，並造訪亞洲50大酒吧店等共約70家頂級合作酒吧，不只能獲得高達12％回饋，還可額外獲得專屬3％會員點數回饋，讓用戶所持有的虛擬貨幣，透過酒吧聯合會員卡與加密貨幣支付的嶄新應用，帶來前所未有的獨特新體驗。