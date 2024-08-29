台灣失智症協會今年8月28日至9月11日，在松山文創園區創意空間舉辦為期2周的「記憶探險：穿越時光迷霧」特展。（王家瑜攝）

據推估，台灣失智症人口已超過37萬人，2030年將達到50萬人，2040年可能突破70萬人。目前衛福部正委託台灣失智症協會蒐集使用者意見，預計明年和各部會協調，擬定「失智症政策綱領3.0」。另衛福部明年起祭出新制，針對中度失智且失能的患者，須轉換至日照中心接受照護，讓更多輕度失智者可進入失智據點。

根據衛福部今年公布的台灣社區失智症流行病學調查結果，65歲以上長者失智症盛行率為7.99％，也就是每100位長者就有8位可能罹患失智症。依據國家發展委員會今年公布的人口推估資料以及國內外盛行率推估，目前台灣失智症人口已超過37萬人，2030年將達到50萬人，2040年更可能突破70萬人。

衛福部長期照護司長祝建芳表示，失智症盛行率隨著年齡而增長，國內高齡人口不斷成長之下，65歲以上失智症盛行率從2010年的8％到2024年的7.99％，差距不大，這是10年來政府和民間一同努力的成果。

祝建芳提到，衛福部正委託台灣失智症協會蒐集使用者意見，擬定「失智症政策綱領3.0」，預計明年和各部會協調，包括金融防詐騙、友善社區等，並函報行政院核定，希望銜接2018至2025年的「失智症政策綱領2.0」。

隨著失智症人口增加，照護資源也是一大難題，祝建芳坦言，目前政府部門比較焦慮擔心的。衛福部明年起強化分流機制，針對臨床失智評估量表〈CDR〉2分以上，且長照需要等級第4到8級者，希望從失智據點轉到日照中心，獲得更全面的照顧。該新制已在今年預告，目前尚有840名個案，正由地方衛生局輔導轉銜，盼讓CDR 0.5分和1分的極輕度和輕度失智者，獲得更多機會進入失智據點。

今年國際失智症月主題為「為失智症行動的最佳時刻」，台灣失智症協會理事長徐文俊表示，預估國內2040年就會超過70萬名失智症人口，距離現在並不遠，因此現在就是行動的最佳時刻，希望讓不同年齡層的人都可以了解失智。

台灣失智症協會今年8月28日至9月11日，在松山文創園區創意空間舉辦為期2周的「記憶探險：穿越時光迷霧」特展，精心規劃五大展區，盼消除社會大眾對失智症的誤解和汙名，重新認識失智症和失智者，促進更友善的社會環境。