浩子（謝炘昊）今年1月被發現有近5個月沒有在民視、八大《綜藝新時代》出現，當時經紀公司證實浩子因體力無法負荷、皮膚出現狀況向節目請假，「浩子身體調理中，沒有大礙，醫生有建議不要過度曝曬在豔陽下。」時隔快一年的時間，浩子在最新一集中驚喜現身，開心與阿翔、籃籃、徐凱希同遊香港，他對阿翔的行程安排更是滿意，發自內心的表示：「我很愛今天所有的行程。」

對香港相當熟悉的阿翔跟籃籃擔任導遊工作，負責第一站的籃籃，帶浩子和徐凱希品嚐香港米其林常勝軍，位在四季酒店的「龍景軒」，享用可愛外型的點心「蝦籽星斑餃」。籃籃吃了發出讚嘆：「一口涵蓋整個海洋」。浩子更補充：「海洋裡面還有一座花園。」接著阿翔介紹由香港知名主廚陳恩德料理，價值7000多元的烤鴨，片鴨時油汁噴發，讓大家驚呼連連，環遊世界吃遍美食的浩子更直說：「是吃過的烤鴨中皮最薄的！吃了在嘴裡綻放。」

籃籃（左）、浩子吃到美食時，露出滿足的表情。（民視提供）

最後一站前往中環，籃籃介紹浩子是品酒師、徐凱希是酒店老闆，讓徐凱希反擊她開的是酒吧，還要籃籃不要總把她當做酒店媽媽桑。喝著調酒的同時，浩子突然驚呼：「我有看錯嗎？我的名字出現在商業大樓上」，原來是酒吧特別用雷射光雕在對面大樓上打著「浩子好型、凱希好靚」等字，浩子和徐凱希都興奮的拜託阿翔幫他們拍照。賓至如歸的行程讓浩子大方誇讚阿翔，發自內心的說：「很愛今天所有的行程」，還替阿翔、籃籃的導遊安排打了120分高分。