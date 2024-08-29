根據Transparency Market Research 2023的報告，全球鏡頭模組市場顯著成長，預計2031年市場規模將達到866.3億美元，年複合成長率為10.4%。隨著技術的快速進步，帶動消費性電子產品和車載沉浸式體驗需求提升。消費者對多功能且輕薄化產品需求日益增加，市場對先進、微型且高性能的鏡頭模組需求也越發迫切，這更突現致伸HOC 微型鏡頭模組的重要性。

致伸的HOC微型鏡頭模組採用了最先進的雷射切割技術和多功能膠材，並具備獨特的耐用性、高畫質及微型尺寸設計。這些創新確保了致伸在鏡頭模組技術的領先地位，為客戶提供客製化的解決方案，將先進技術整合到產品中，滿足市場需求。

致伸科技視覺系統事業群副總經理許家誌表示：「我們致力於提升產品的獨特性及市場競爭力。HOC鏡頭模組展示了我們對創新和品質的承諾，並提供滿足客人多樣需求的先進解決方案。」致伸科技持續擴大研發團隊，並投資先進設備，同時透過培訓並持續推動產品的創新與優化，確保在業界的領先地位。

致伸表示，HOC微型鏡頭經過嚴格的品管流程，從原材料檢驗到最終產品測試，每個生產過程都經過嚴密監控，以確保產品的卓越可靠性及性能。HOC微型鏡頭模組應用範圍廣泛，包括：一、無人機攝影：輕量微型設計，提升飛行效率和影像品質；二、醫療設備：在保持微型化設計的同時，為醫療設備提供高解析度影像。三、居家安全系統：適合安防攝影機的微型設計，同時提供高品質影像。四、智慧型手機：在輕薄的機身中實現高畫質與卓越性能。五、穿戴式設備：為智慧手錶和 AR/VR 眼鏡等輕量設備提供高品質影像。