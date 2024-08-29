板橋區華江公園直排輪溜冰場日前完工啟用，全新直排輪溜冰場完工後，民眾多了運動新選擇。（板橋區公所提供）

板橋區華江公園直排輪溜冰場日前完工啟用，全新直排輪溜冰場完工後，民眾多了運動新選擇，全場面積約488平方公尺，寬敞耐磨滑行的壓克力地坪，全場的安全不鏽鋼護欄及充足照明設備，讓民眾能安全從事直排輪運動。

板橋區長陳奇正表示，直排輪溜冰運動有助於提升心肺功能、增強肌肉力量以及訓練平衡感和協調性，學校和民間直排輪社團紛紛成立，直排輪溜冰已經成為民眾喜歡的休閒運動。為使華江公園設施設置盡可能滿足多元群體需求，公所將公園內舊有人工草坪區重新規畫為直排輪溜冰場，安全友善的運動環境讓現場練習的民眾有感。

莊敬里長戴清芳表示，感謝區公所規畫華江公園新設直排輪溜冰場工程。近年越來越多民眾喜愛直排輪運動，但附近民眾也反映該項運動受限場地限制而且不易尋得活動場地，希望鄰近公園能提供寬敞且安全的直排輪溜冰場讓民眾使用，這次華江公園直排輪溜冰場落成，相信民眾非常期待。

附近民眾家長說，自己與朋友都有安排孩子課餘學習直排輪，希望提高孩子體能及增加運動社交互動，很高興鄰近的華江公園就有直排輪溜冰場，讓有興趣的孩子們能就近取得活動場地一起運動練習。

板橋區公所表示，近年公所持續優化公園各項設施以及空間規畫，並提醒愛好直排輪溜冰使用者上場要穿戴護具與安全帽避免運動傷害。