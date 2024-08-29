「無負評女神」林依晨最近上大陸節目，因一句「我是成都人」引來討論，而這片段其實來自她所參與的戀愛實境節目《心動的信號》第7季，節目中除了有林依晨，還請來偶像劇男神言承旭，兩人去年合作新戲，言承旭便透露已經改口叫林依晨「前妻」，更自爆兩人拍戲時其實有吵架。

林依晨最近上《心動的信號》第7季，節目開頭製作單位謊稱言承旭因交通問題無法及時到場，開始錄影後，言承旭悄悄現身，捧了一束花站在林依晨後面，讓林依晨嚇了一大跳。被問到為何要用神秘獻花的策略現身？言承旭說是為了「報仇」，自曝前陣子走在路上，突然有位女路人出現大喊「言承旭」並抱住他，讓言承旭以為被攻擊，結果是林依晨。林依晨則笑說：「我以為你常常遇到這種事情」。

林依晨直言自己很難跟別人吵架，要言承旭檢討。（圖／翻攝自微博）

言承旭表情無奈說自己真的沒遇過這種粉絲，讓林依晨連忙道歉，言承旭話鋒一轉說：「開玩笑歸開玩笑，她（林依晨）真的還是我的女神，但現在變成（戲中）前妻了」，透露兩人去年合拍新戲《同棲散策》，言承旭邊拍戲又當空中飛人拍《心動的信號》，林依晨回憶說：「他（言承旭）就每個禮拜都飛，然後不知道在忙什麼，很神秘的樣子」，導致兩人起心結吵架。

言承旭、林依晨去年合作新戲《同棲散策》。（圖／中時資料照）

言承旭說：「她（林依晨）就覺得我是不理她還是什麼，沒有給她一個答案」，林依晨接著抱怨：「我很難跟人吵架的，你要檢討」，笑翻眾人。節目中言承旭也分享還沒走紅的時候曾到香港當模特兒，在沒告知房東的情況下，他跟朋友合租一間房間，被發現後遭趕出來，但最後房東竟然主動請他去吃香港小吃，讓言承旭傻眼，對這位很奇妙的房東印象深刻。