民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案纏身，又遭爆4300萬現金購買立院附近商辦，再加上檢廉偵辦京華城弊案，爭議不斷延燒；而立法院長韓國瑜日前去看書法展，透露自己推崇「定靜安慮得」的生活智慧，有人認為可送給柯當建議。名嘴謝寒冰直言，韓國瑜做錯兩件事，第一個是這個時代沒人在寫書法，第二個是柯文哲不是定靜安律得的人，柯該學的是直球對決、不要閃躲、建立SOP

立法院長韓國瑜日前去參觀書法展覽，透露自己雖在國學沒有深入研究，但對於這份「定靜安慮得」的生活智慧甚是推崇。政論主持人馬千惠在節目《大新聞大爆卦》談及柯文哲身陷爭議時，說「定靜安慮得」這五個字也可以送給柯文哲。

謝寒冰在《大新聞大爆卦》節目中表示，看檢調這麼大動作偵辦京華城案，只要有關聯的人，應該都逃不掉，就算國民黨現在要救柯文哲，都不知道要救什麼，甚至民眾黨內很多人都不知道要怎麼救黨，因為根本不在核心決策圈內，不知道事情發展，又要怎麼幫柯文哲辯護。

對於韓國瑜推崇「定靜安律得」可以送給柯文哲嗎？謝寒冰說，可以理解韓國瑜有一番好意，但韓國瑜做錯兩件事：第一個是現在這個時代，已經沒有人在寫書法了。第二個就是，甚麼時候看出柯文哲是可以「定靜安律的人」？很明顯柯文哲就不是這種人。雖然好的品德值得學習，但是違背天姓的東西也學不來。

謝寒冰也建議，柯文哲該學的不是「定靜安律得」，而是柯自己常說的「直球對決」，第一個就是所有事情都要直球對決，不要閃躲。第二個是柯過去常說的SOP，要確實建立起來，如果民眾黨不建立起一個真正可行的SOP，民眾黨就會掛。