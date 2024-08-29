近日發生登山客遭虎頭蜂攻擊，領隊為保護隊員遭嚴重螫傷，最終不治身亡，網路上也隨之傳出一種說法，稱噴灑殺蟲劑可以驅散蜂群，農業部林業及自然保育署對此疾呼不可行，且虎頭蜂群還可能被殺蟲劑激怒，呼籲民眾遇到虎頭蜂應冷靜撤離現場，若被螫傷須儘速前往醫療院所進行檢查和治療。

林業署今（29）發新聞稿，強調噴殺蟲劑無法立即殺死虎頭蜂，還可能因此激怒蜂群進行反擊，且虎頭蜂在自然生態系統中扮演重要角色，牠們能捕食害蟲、進行授粉和幫助種子傳播，民眾若是隨意使用殺蟲劑不僅可能影響生態環境，也恐造成水土污染。

林業署同時也公布遇到虎頭蜂時的保命2招，一是在野外活動時，如果聽見虎頭蜂鳴叫或發現身旁飛舞，千萬不要驚慌或做出大幅度的動作，應盡量和虎頭蜂保持距離，冷靜撤離現場，切記絕對不要揮手驅趕，避免激怒虎頭蜂，引發更大的蜂群攻擊。

林業署說，若民眾不幸被虎頭蜂螫傷，應迅速離開現場，遠離蜂窩或蜂群所在區域，並到醫療單位進行檢查和治療，特別是有過敏體質的人，更要注意是否發生過敏反應。