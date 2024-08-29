韓國男團EXO成員CHANYEOL（燦烈）出道12年首度發行個人專輯《Black Out》，共收錄6首歌曲，以流行音樂為基礎，挑戰搖滾、嘻哈等多種風格。CHANYEOL也親自參與填詞，注入其專屬的音樂細節，專輯發行後隨即攻佔51個地區的iTunes專輯排行榜冠軍。此外，他也將於下月展開個人巡演。

對CHANYEOL而言，這張專輯是個「開始」，未來將向大眾展現更好的音樂、多樣的面貌，還有個願望就是發行正規專輯，他分享「這期間想做的音樂、想展示的主題概念、粉絲們平時喜歡的樣貌等，為了融入多樣的魅力，非常努力準備了」。參與作詞的他也介紹與平時創作的不同之處，「平時作詞多是根據經驗加以想像，因為是個人專輯，向大家訴說自己的故事更具意義，是以珍貴回憶為中心進行創作，像〈I'm on your side too〉就是回想著在舞台上看著EXO-L（官方粉絲名）的幸福感而寫」。

CHANYEO親自參與作詞，向大家訴說自己的故事。（SM Entertainment提供）

專輯同名主打歌〈Black Out〉在快節奏的旋律中融入木吉他聲、抒情電音，是首流行搖滾風格歌曲；歌詞將分手後不穩定的狀態比喻為Black Out現象，以CHANYEOL特有的魅力中低音細膩地表現出歌詞中的失落和後悔。MV全景於香港拍攝，以香港夜晚的街道為背景，從熱鬧的市中心到人煙稀少的巷弄，CHANYEOL表示搭乘雙層觀光巴士時在眼前展開的都市風景至今仍歷歷在目，再度陷入香港之美。

CHANYEOL此次特別錄製影片向台灣粉絲問候，分享發行個人專輯的心情「很激動、緊張與幸福」。提及即將展開的個人巡演「2024 CHANYEOL LIVE TOUR ： 都市風景 (City-scape)」，他表示非常緊張所以很努力地練習，並透露此次巡演他將首次與完整編制的樂團一起表演，更加集中於此部分的準備。而有多次訪台經驗的他超愛牛肉麵，今年兩度造訪高雄時幾乎餐餐都吃。

CHANYEOL首張迷你專輯《Black Out》已在台同步數位發行。