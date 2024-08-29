根據Investopedia報導，輝達今天的法說會可以歸納出4個重點如下：

●拜雲端服務公司所賜 輝達資料中心營收創歷史新高

輝達第二財季（截至7月28日）包括AI處理器在內的資料中心部門營收年增154%至263億美元，優於市場預期的250.8億元，貢獻公司整體營收近9成，並創下歷史新高。

財務長克雷斯表示，資料中心事業約45%營收來自雲端服務供應商，而消費者、網路和企業等領域的客戶佔資料中心營收的一半。

主要雲端服務供應商微軟、Google母公司Alphabet和亞馬遜此前都已表明將擴大在AI基礎設施、尤其是資料中心方面的支出，而他們都是輝達的客戶。

●Blackwell將顛覆遊戲規則

執行長黃仁勳表示，輝達預期資料中心業務「明年將大幅增長」，「Blackwell將徹底改變產業遊戲規則」。

他此前曾表示Blackwell架構可能是輝達史上最成功的產品。Blackwell在今年3月亮相後，分析師也看好此系列AI晶片將是「矽谷最具雄心的項目」。

●Blackwell仍按計畫進行且供不應求

針對投資人擔心新一代AI晶片Blackwell出貨可能延遲，克雷斯表示，隨著第四季產量增加，輝達預期Blackwell營收將達到「數十億美元」。她並表示，Blackwell晶片需求仍然遠超出供給，輝達預期這種情況將持續到明年。

●Blackwell出貨前 Hopper需求仍然強勁

黃仁勳表示，當前世代的AI晶片Hopper需求仍然強勁，因為許多客戶「根本承擔不起」去等待新AI晶片。基於生成式AI市場不斷變化的本質，以及基於等待新晶片可能的後果，當這些公司有機會用 Hopper來更快建立先進的運算基礎設施時，做出這個決定是無庸置疑的。