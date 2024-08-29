近日市場對美國經濟的擔憂再次升溫，市場熱烈更討論薩姆法則（Sahm rule）揭示美國經濟步入衰退，讓華爾街分析師們異口同聲指出，美國聯準會在9月啟動降息的機率飆升到百分之百。大華銀投信表示，想搭降息順風車的投資人，現在布局仍是良機，趕緊把握機會。

大華投等美債15Y＋（00959B）經理人郭修誠表示，所謂的薩姆法則，指的是「若3個月平均失業率比1年的低點高出至少0.5個百分點」，代表步入經濟衰退。為預防美國經濟意外被衰退陰影籠罩引發市場動盪，根據芝商所（CME）的FedWatch預測，9月降息的機率幾乎是100％。

此外，根據金融數據公司FactSet的調查，市場原本預估9月僅會降息0.25個百分點；如今，多數分析師改口預測聯準會將一口氣降息0.5個百分點，且降息啟動後可能從9月開始一路降到2025年。郭修誠指出，由於債券價格與殖利率呈反向關係，降息時債券殖利率將隨利率下調而下降，但同時債券價格也將隨之上漲，著眼於債券資本利得的投資人，不妨可在此時佈局。

郭修誠說明，存續期間越長的債券，在市場利率下調時，價格的上漲幅度就越大。以大華投等美債15Y＋（00959B）來說，追蹤指數為「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」，指數投組平均存續期為12年，也就代表基準利率每降1％，其追蹤指數價格可望有12％的漲幅。

郭修誠進一步表示，即使聯準會9月不降息，投資人也不用擔心，因為大華投等美債15Y＋是市場上唯一以「票息率前10％」作為指數篩選機制，目前指數成分債的平均票面利率為6.7％。在債券不違約的情況下，投資人在持有期間較可能有相對誘人的債息收入。

也就是說，無論您是想靠債券賺價差的投資人，還是想靠債券穩定收息的投資人，大華投等美債15Y＋提供了投資送分題，為您的投資多了加分選項。