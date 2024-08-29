行政院會29日拍板數位發展部「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」，2025年至2028年將投入18億元，將與地方政府及民間廠商合作，發展城鄉建模與數位雙生應用等創新服務，帶動在地產業轉型升級，預估將有56家廠商投入，促進數位投資達20億元、經濟效益達45億元。

近年世界各國政府紛紛投入大規模3D建模，例如巴黎市政府與遊戲開發商Ubisoft共同出資，為知名電玩「刺客教條：大革命」的遊戲背景巴黎聖母院建模，2019年巴黎聖母院發生大火，遊戲中的數位模組意外成為重建參考來源之一；日本總務省、澀谷市政府與電信商KDDI合作，打造重現澀谷街景的城市連動型元宇宙計畫「虛擬澀谷」；韓國市政府也出資為「虛擬首爾」建模。

根據規劃，「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」將以城鄉數位建模為主軸，發展數位創新服務，加速地方及產業升級轉型，目標是打造數位基礎建設，建立娛樂、電商、學習、運動科技、文化、動畫、影視、觀光、旅遊、賽事、展演 、公共服務等12大數位雙生產業發展創新服務模式，同時打造「數位建模生態系」。

數發部次長林宜敬舉例，未來若有業者想打造以西門町為場景的遊戲，或台北市政府想建立虛擬實境導覽、文化部想建立文化導覽等，均需要建模，該計畫希望藉由中央與地方政府合作，針對西門町、台南市等場景建模，未來不管是有人想製作遊戲、開虛擬演唱會，都不需要重新建模，可大幅降低重複開發成本，也能讓公私部門推案速度提升。

數產署副署長林俊秀說，該計畫預計明年先由中央做2個示範案例，每案預計3,000萬，主要由中央出題及補助、廠商解題、地方支持；2026年開始就會由中央補助地方政府與廠商合作，預計規模1億元，共12案，每案1億元預算，期限至2028年。

林俊秀說，未來也會結合國內展會如資訊月、智慧城市等特定領域主題展示施政效果，預期帶動體驗人次累計可達500萬人次，促進數位投資達20億元、經濟效益可達45億元、完成全國14案特色場域數位模型，促成56家廠商投入，帶動40項以上的數位應用，總計4年經費共18億元。

數發部表示，以往公共建設預算多用於硬體建設上，數發部則首次把3D建模、系統、軟體的等數位建設也納入公建預算中，讓數位內容建設也成為公共建設一環，期望結合各城鄉獨特特性，共同累積產業研發實力與創新能量，建立完整的數位建模生態系，為全球市場布局奠定堅實基礎，拓展數位雙生國際版圖。

行政院長卓榮泰表示，請數發部後續與地方政府及相關業者攜手合作，擴大鏈結各領域的創新應用，讓更多國人及行業受惠，並在確保資訊安全防護無虞的前提下，持續推動台灣數位產業多元發展。