新的一周即將到來，清水孟國際塔羅篠安老師分享9月1至7日的12星座運勢，其中天秤座事業有望發光發熱、雙子座則能找到新的快速賺錢方法。

▌牡羊座

牡羊座下周隨著火星開始進入居家生活領域，可能周旋於家人的事情而感到精疲力竭，在家中烹調也要小心家電走火的問題。

▌金牛座

金牛座下周隨著火星開始進入溝通表達領域，人際關係上要留意說話勿過於急躁，以免惹怒朋友，開車騎車也容易因超速而吃上罰單。

▌雙子座

雙子座下周隨著火星開始進入金錢正財領域，將找到新的快速賺錢方法，但也容易因投資過於衝動，導致損失一筆可觀金錢。

▌巨蟹座

巨蟹座下周隨著火星開始進入自我認同本命領域，你迫切渴望改變而行動力加倍，很適合從事戶外運動紓解自己緊繃的情緒。

▌獅子座

獅子座下周隨著火星開始進入深層潛意識與前世領域，職場上你可能遇到小人忌妒而被陷害，行動力也開始銳減而無法表現應有的水準。

▌處女座

處女座下周隨著火星開始進入人際關係領域，將擁有更多動力去擴展事業人脈，但也要留意被損友利用。

▌天秤座

天秤座下周隨著火星開始進入事業地位領域，事業將正式開始發光發熱的時機，要多爭取曝光與上台的機會，但要特別留意，恐容易與長官上司產生意見分歧。

▌天蠍座

天蠍座下周隨著火星開始進入進修價值觀領域，是適合在職進修與返校充電的時機，將在學習上大有斬獲；另外，若出國須留意遇到扒手或行李遺失。

▌射手座

射手座下周隨著火星開始進入深層情感領域，感情方面將被外地的人事物引發過去的情傷，也可能巧遇前任情人。

▌摩羯座

摩羯座下周隨著火星開始進入親密關係領域，將特別在乎對方的感受，單身者極有可能遇到心儀的對象。

▌水瓶座

水瓶座下周隨著火星開始進入職場工作領域，工作效率將加倍提升，但相對也會嫌棄同事夥伴拖累到自己的進度，引發同事對你感到不滿。

▌雙魚座

雙魚座下周隨著火星開始進入戀愛創造的領域，感情方面極有可能遇到情敵與對手宣戰；另外，可多參與創意性或藝術性的活動。

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