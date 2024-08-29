據點把長輩熟悉的醃製技術化為商機，打造微型經濟模式，讓長輩靠出售醃製芥菜，成為具接單能力的生產者。（呂妍庭攝）

今（29日）嘉義縣長翁章梁前往老宅關心長輩，並在長輩教導下翻炒豆干、芥菜，包入手桿麵皮煎成色香味俱全的芥菜盒子。（呂妍庭攝）

「嘉義縣社區規畫師駐地輔導計畫」團隊，與共樂居家護理所共同將新港鄉海瀛村一處懷舊三合院打造成照顧失智長輩的溫暖園地，並在中正大學成人教育學系教授李雅慧、中正大學青銀共生基地營運長張佑在規畫下，把長輩熟悉的醃製技術化為商機，打造微型經濟模式，讓長輩靠出售醃製芥菜，成為具接單能力的生產者，翻轉「被照顧者」的角色。

社規師黃皎怡指出，這處三合院閒置10多年，樂居家護理所去年苦心尋覓找到這座典雅老房子，盼讓失智長輩在熟悉的場域活動，主動跟屋主接洽、承租，並將老宅重新修繕，包括修整屋頂漏水、地面牆面修補、門窗修繕、無障礙友善動線，今年更架起戶外棚架、遮陽天幕及地坪鋪面重新順平，讓長輩不受天候影響，能走到戶外上課、種菜，醃製芥菜。

在李雅慧、張佑在指導下，基地循「產業創價」模式，決定以新港在地「蔬菜」發想，向青農採購在地蔬菜，採買青農生產芥菜，讓長輩從事擅長的醃製芥菜，黃皎怡說，這種方式是把長輩記憶轉化成生產力，未來將採接單生產。

李雅慧指出，產業鏈讓長輩做他們擅長的事，能看到自身的價值，也可鼓勵年輕人回到家鄉做設計、行銷等工作，更可就近照顧。

今（29日）嘉義縣長翁章梁前往老宅關心長輩，並在長輩教導下翻炒豆干、芥菜，包入手桿麵皮煎成色香味俱全的芥菜盒子。

翁章梁說，今天品嚐新港海瀛照護據點長輩們的手路菜，醃製芥菜、製作食品對長輩來說並不困難，但能讓他們利用特長，重新與社會連結就很不容易，這是一種社區能發展的方向與模式，希望此處據點可成為典範，再進一步思考更多可能性。