高灘處要求地坪表面需超越市區道路標線抗滑標準，確保使用安全。（高灘處提供）

福和橋橋下的空間是永和區重要的休閒場所，新北市高灘地工程管理處於去年起分區域改善福和橋下地坪、照明及排水系統，讓民眾擁有更優質且完善的休憩場域，從事各種休閒活動更安全。

福和橋下廣場夜間是民眾重要的休憩場所。（高灘處提供）

永和區擁有20幾萬人口，在都市高度成長下，河濱公園成了永和居民最重要的休閒空間，跨越新店溪的福和橋周邊擁有停車場、市集、兒童遊戲場、運動公園、羽球場及籃球場等多元休憩運動設施，於寬廣的福和橋下活動不受天氣影響，從早至晚總是聚集許多從事活動的民眾及舞蹈團體。

高灘處長張修銘表示，福和橋下原有地坪表面光滑，無設置截排水系統，雨後潮濕的地坪影響民眾使用安全，地坪破損過去皆採用局部修補方式處理，導致地面有材質落差。

為提供民眾更友善的休憩空間，高灘處從去年起編列預算，朝施工影響民眾使用最小的方案逐區辦理改善，一併改善地坪排水及照明系統，讓橋下活動條件再升級，全部工程已於8月中完成。

參與福和橋地坪改善工程的施工人員阿澤表示，高灘處分區域改善橋下地坪工程，針對基底較差的區域重新施作地板基礎結構，並要求完成面需超越市區道路標線抗滑標準，以避免河川區域潮濕環境影響民眾使用安全，完工後平整的地坪得到民眾的肯定，一切辛苦都值得。

高灘處補充，福和橋下是開放空間，無論平日假日活動人潮眾多，民眾仍需尊重他人使用權益，彼此相互禮讓，避免發生衝突，共同維持優質的休憩環境。