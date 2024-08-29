最近從美股觀察，道瓊創下新高，費半等科技股卻相對弱勢，顯示內需傳產勢力抬頭，資深分析師陳唯泰以生活選股法，篩出王品、瓦城、遠百等8檔民生消費股，其中六角將在下周三（9/4）除息，且小金雞王座9月掛牌，可留意除息後的甜甜價；統一超則是連5年配息9元，7年合計配出78.8元現金，相當適合存股長抱。

陳唯泰在《理財達人秀》節目指出，金百利、家樂氏、高露潔、寶僑、可口可樂等多檔美國民生消費股，近來股價頻創新高，相較電子股漲跌互見，非電族群反而帶來一定撐盤效果。

回頭看台股，由於新光金三角戀，同步炒熱新光金、台新金與中信金等3家股價，也推升金融股占大盤成交比重一度達到31%，且相對抗跌，展望台股後市，預期維持電金傳的三方輪動架構。

尤其近來資金跑到防禦性個股，正好下半年是內需股的表現時間點，加上Fed將在9月啟動降息循環，弱勢美元也推升台幣近20天相對升值，都有利內需股發揮。（本文未完，全文見此）

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