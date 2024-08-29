大馬歌手晨熙（Ribbon）推出全新單曲〈蝴蝶〉，近日將來台宣傳。從兩歲就展露歌唱天份、四歲就在父母安排下舉辦小型個人演唱會的她，初生之犢不畏虎，在台上演唱黃乙玲〈愛過才知痛〉、葉啟田〈愛拼才會贏〉等歌，極早就打開歌唱之路。

從小就是歌唱比賽常勝軍的她，獲得校內外不計其數的冠軍，直到某次有參賽者抗議，揚言「若她參加，我們就不比了」，還跟其他選手搞串聯抵制，讓晨熙和家人傻眼。雖然無奈、但也深覺人人都需要榮譽肯定，於是小小年紀就發表「二姊宣言」，效法江蕙精神，從此退出歌唱比賽，讓賢給其他人，蔚為佳話。

晨熙推出新單曲〈蝴蝶〉。（星辰娛樂提供）

出身檳城的晨熙，福建話就是她的母語，兩歲時就學會說閩南話，在家裡時常以閩南語和家人溝通，除了中文，閩南語也同樣是她的母語。自出道以來，晨熙總希望作品能為大家帶來溫暖的力量！繼先前賣座單曲〈願望〉與〈這世界總是勸我不要放棄〉之後，相隔兩年未發新作的她，對〈蝴蝶〉感到十分期待，「對我來說，它意義很重大，歌詞惆悵卻露出希望的曙光，所傳達的訊息，與我當下的心境完全相符。希望大家都能珍惜與身邊親友相處的時光，不要等到錯過，才來思念一切的美好」。