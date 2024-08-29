全球暖化導致冰雪漸漸消融，位於法國白朗峰腳下，也是阿爾貝斯山著名的自然冰川「蒙特維冰川」正在消融。根據調查，「蒙特維冰川」是法國境內最大的冰川，同時也是阿爾卑斯山脈第2長的冰川，目前正以平均每年減少6公尺的速度消融，因此現在不少歐洲遊客擔心這個壯景會消失，所以抓緊時間捕捉回憶。

「蒙特維冰川」之所以有名，是因為能夠欣賞白雪皚皚美景外，還可以徒步體驗其壯闊之美，因此備受旅客喜愛，每年都能吸引成千上萬的旅客，估計2023年更吸引約45萬人前來一窺美景。

不過隨著氣溫逐漸升高，冰川融化得比過去更快，對於當地的旅遊業者來說，也得思考如何改變旅遊模式。因著冰川消融，導致現在需要花更久得步行時間，才有辦法觸碰到冰川。

以當地的徒步旅行體驗為例，登山嚮導Jérôme Stoessel表示，至少得花20分鐘以上的額外時間，甚至還走不到可徒步的冰層。於是為了適應冰層融化，蒙特弗斯新建了纜車與Glaciorium冰川氣候解說中心，讓到訪的遊客可以親眼見證氣候變遷帶來的巨大影響。

冰川學家莫羅指出，15年內冰川將大幅融化，可滑雪的範圍最多只能再使用30年；最嚴重的是到了本世紀末，隨著阿爾卑斯山暖化速度超過世界其他地區後，所有3,500公尺以下的冰川都將消失。