胃口大開卻變瘦，小心是甲狀腺病變。急診科醫師柯世祐分享有位年輕護理師，原本吃半個便當就飽，突然變成得吃1整個，體重還下降，某次因心悸急診，才發現她是因罹患毒性甲狀腺結節，所引發的甲狀腺機能亢進所致，提醒胃口大開卻變瘦，有可能不是糖尿病，而是甲狀腺有病變。

柯世祐上「醫師好辣」節目中指出，大部分甲狀腺結節不會造成甲狀腺亢進，除非是毒性的甲狀腺結節，上述護理師是他的同事，他發現她好像越來愈越瘦，問她是否吃減肥藥？護理師回沒有，不過，胃口卻越來越好，本來吃半個便當就飽，現可以一整個嗑完，還要去便利商店買食物繼續吃。

柯世祐說，他當下即提醒這名護理師，應掛號檢查是否罹患糖尿病？這名護理師說她有事再去急診就好，結果沒多久，這名護理師當班時，就因為突發性心悸、心博過速被送到急診室。

柯世祐說，經檢查這名護理師心跳每分鐘130至140下，抽血檢查沒有得糖尿病，但有毒性甲狀性結節，因此才引發甲狀腺機能亢進，也因此出現胃口食慾明顯增加，體重卻一直下降的情況。

找到病因後，這名護理師即在門診規律追蹤，甚至一度因甲狀腺激素太高，擔心引發血栓，而做心律整復術，不過，後來病況獲得控制後，也就沒有再出現胃口大開、體重卻下降情況。