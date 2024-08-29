加州矽谷約800名創投家先前公開署名支持賀錦麗（Kamala Harris）出征白宮，當中225人後續接受調查，對賀錦麗團隊開出政策願望清單，當中包含希望發放更多H-1B簽證，廣納有高度專業技能的海外人才。

賀錦麗與矽谷的關係。

路透社28日報導，繼7月約800名矽谷創投家公開署名支持賀錦麗後，路透社對其中225名創投家進行匿名調查，了解他們支持賀錦麗的理由，以及較青睞哪些政策。

結果顯示，這些創投家將加州出生的賀錦麗，視為對科技具有專業知識、也願意和業界合作的候選人，他們也對10年從科技業招攬人才的歐巴馬政府感到相當懷念。

這些創投家對賀錦麗開出的願望清單包含以下幾點：

1. 高達97％希望領袖了解AI、加密貨幣等科技，以制定有效率的法規。著作《精實創業》（The Lean Startup）作者萊斯（Eric Ries）表示，美國政府需要有人了解AI如何運用在軍事及民事方面，以及未來將發生什麼事。

2. 將近92％認為華府應該招攬更多科技人才。雲端檔案分享平台Box執行長李維（Aaron Levie）表示，關於監管AI方面，如今規範應該更專注於技術的應用。

3. 94％認為美國應該發放更多高技術的H-1B簽證。H-1B是科技公司吸引海外人才的主要簽證。

4. 這些創投家也希望能讓新創公司更容易地公開上市及出售。

賀錦麗陣營稱，8月以來，賀錦麗已在舊金山募得超過1200萬美元（約新台幣308億元）。

川普及賀錦麗在科技業各有擁護者，川普的支持者包含特斯拉執行長馬斯克，及知名矽谷創投家安德立森（Marc Andreessen）等人。

這225名接受調查的匿名矽谷創投家超過6成為白人男性，約7成自認為支持民主黨，僅3成為共和黨或獨立選民。