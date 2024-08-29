永和區永平國小停車場工區地下掩埋多年的垃圾廢棄物，倍受學生家長關切，經交通局和施工團隊克服難題、如期在暑假結束前完成垃圾廢棄物清運作業。交通局副局長金肇安29日上午前往視察，並慰勞施工團隊這1個月又2天來的努力。

金肇安指出，永平國小地底下原為垃圾掩埋場，為處理操場下方掩埋多年的既存垃圾廢棄物，在停車場工程開挖前即先委由環保局進行地下廢棄物採樣與細密分析，檢測確認非屬有害事業廢棄物後，經與家長會、自救會溝通說明，邀集檢調機關及台灣透明組織協會，以及市府政風處、環保局、教育局及警察局成立廉政平台，確保工程品質無虞。

金肇安表示，為減少外界對停車場施工過程的疑慮或誤解，永平國小地下停車場工程率先導入智慧科技工地管理，副市長陳純敬親自前往工地勘查了解成效，讓社區民眾及家長能即時掌握工區四周環境監測數值，化解疑慮。

金肇安說，交通局與施工團隊為實現與校方承諾於暑假期間完成垃圾廢棄物清運作業，期間疑因捷運工程施工擾動原有土層，造成連續壁開挖時造成土方坍塌，為考量後續開挖作業安全，施工團隊不惜增加成本施作地質改良樁，並且加派工班及車班，如期於暑假結束前完成垃圾廢棄物清運。

交通局停車管理科長蔡柏坤指出，永平國小地下停車場為地下3層，規畫238格小型車位、692格機車停車位；蔡柏坤說，今年1月動工時面臨缺工缺料，導致工程進度稍受影響，但經交通局與施工團隊加強監造，讓工程進度得以趕進，力拚2026年完工。